Giovedì 30 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cori fascisti ParmaVenezuela TrumpEmanuele PozzoloSindaco di New YorkSinner Parigi
Acquista il giornale
Ultima oraCina apre a ripresa export di 'alcuni' chip Nexperia
1 nov 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Cina apre a ripresa export di 'alcuni' chip Nexperia

Cina apre a ripresa export di 'alcuni' chip Nexperia

Lo stop ha avuto pesanti impatti sull'automotive europeo

Lo stop ha avuto pesanti impatti sull'automotive europeo

Lo stop ha avuto pesanti impatti sull'automotive europeo

Il ministero del Commercio cinese sta valutando l'esenzione di alcuni chip Nexperia dal divieto di esportazione imposto da Pechino verso l'Europa. "Valuteremo attentamente la situazione delle aziende e concederemo esenzioni alle esportazioni in base alle reali necessità", ha dichiarato un portavoce.

Alla base della crisi c'è lo scontro commerciale esploso dopo la decisione olandese di porre sotto controllo il produttore di chip Nexperia, di proprietà cinese, cui Pechino ha reagito vietando le riesportazioni verso l'Europa. Lo stop ha avuto un pesante impatto su numerose aziende europee, soprattutto del comparto automotive.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata