Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in ToscanaIsraele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraCina agli Usa: 'Pronti alla guerra commerciale fino alla fine'
14 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Cina agli Usa: 'Pronti alla guerra commerciale fino alla fine'

Cina agli Usa: 'Pronti alla guerra commerciale fino alla fine'

Dopo minacce dazi. 'Se volete negoziare, nostra porta è aperta'

Dopo minacce dazi. 'Se volete negoziare, nostra porta è aperta'

Dopo minacce dazi. 'Se volete negoziare, nostra porta è aperta'

La Cina è pronta a "combattere fino alla fine" in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, in merito alla minaccia del presidente americano Donald Trump sulla imposizione di ulteriori dazi al 100% sui beni made in China in risposta alla nuova di Pechino sull'export di terre rare.

"Sulla questione delle guerre tariffarie e commerciali, la posizione della Cina rimane coerente - ha affermato un anonimo portavoce del ministero del Commercio -. Se volete combattere, combatteremo fino alla fine; se volete negoziare, la nostra porta rimane aperta".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraDonald Trump