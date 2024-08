Cina a Usa, 'stop alla collusione militare con Taiwan'

Il massimo funzionario militare delle forze armate cinesi, Zhang Youxia, ha messo in guardia il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan sulla "collusione militare" Usa con Taiwan che va bloccata. "La Cina chiede che gli Stati Uniti fermino la collusione militare con Taiwan, cessino di armare Taiwan e smettano di diffondere false narrazioni relative a Taiwan", ha detto Zhang che è il vicepresidente della Commissione militare centrale, il vertice delle forze armate cinesi, secondo una nota del ministero della Difesa sull'inedito incontro avvenuto oggi a Pechino. La questione di Taiwan "è il fulcro degli interessi fondamentali della Cina, il fondamento della base politica delle relazioni sino-americane e la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni" bilaterali. Pechino, ha aggiunto Zhang, "è sempre stata impegnata a mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan, ma l'indipendenza di Taiwan e la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan sono incompatibili". Per questo, ha precisato la nota del ministero, "è missione e responsabilità dell'Esercito popolare di liberazione cinese opporsi risolutamente all'indipendenza e promuovere la riunificazione. Dobbiamo contrattaccare le provocazioni sfrenate delle forze dell'indipendenza di Taiwan".