Cina a Usa, 'non abbiamo paura di una guerra commerciale'

La posizione della Cina sulla guerra commerciale "è coerente: non la vogliamo, ma non ne abbiamo paura". E' quanto ha commentato un portavoce del ministero del Commercio, sull'annuncio degli Stati Uniti del 10 ottobre, secondo cui, in risposta al controllo dell'export cinesi di terre rare e prodotti correlati, gli Usa imporranno dazi del 100% alla Cina e il controllo dell'export su tutti i software critici. E' la prima risposta da parte del governo cinese all'annuncio del presidente americano. "Le minacce intenzionali di dazi elevati non sono il modo giusto per andare d'accordo con la Cina", ha aggiunto il portavoce, invitando Washington ad accantorare pratiche scorrette: "Siamo pronti a far valere le nostre ragioni".