Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
15 ott 2025
Cina a Ue, 'pronti a rafforzare il dialogo su terre rare'

'Controlli all'export per la protezione della sicurezza globale'

La Cina è pronta a "rafforzare gli scambi e il dialogo" sulle terre rare, ma ha difeso gli ultimi controlli all'export come "misura di protezione della sicurezza globale", in risposta al responsabile del Commercio dell'Ue, Maros Sefcovic, che ha definito "ingiustificate" le restrizioni, sollecitando una risposta sul tema. Le misure, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian nel briefing quotidiano, "mirano a salvaguardare meglio la pace mondiale e la stabilità regionale e a rispettare gli obblighi di non proliferazione e altri obblighi internazionali, e sono inoltre in linea con le pratiche internazionali".

