Cina a Trump, 'nessun vincitore da una guerra commerciale'

La Cina ha messo in guardia che non ci sarebbe alcun vincitore da una guerra commerciale Pechino-Washington dopo la rielezione alla Casa Bianca di Donald Trump, promotore di una campagna elettorale in cui ha promesso dazi al 60% su tutti i beni made in China verso gli Usa. "Come questione di principio, vorrei ribadire che non ci sarebbero vincitori in una guerra commerciale, che non è positiva per il mondo intero", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning.