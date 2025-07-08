Cina a Rubio, 'non si intrometta sul Tibet e il Dalai Lama'

Gli affari "relativi allo Xizang (il nome mandarino del Tibet, ndr) sono puramente affari interni della Cina e non tollerano interferenze da parte di forze esterne", mentre "il XIV Dalai Lama non è una figura puramente religiosa, ma un esule politico impegnato in attività separatiste anticinesi sotto le mentite spoglie della religione". E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, sul messaggio di auguri del segretario di Stato Usa Marco Rubio al XIV Dalai Lama per i suoi 90 anni, insieme al sostegno ai tibetani perché possano "scegliere e venerare liberamente i propri leader religiosi senza interferenze".