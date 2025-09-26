Cina a Onu, impegnati a promuovere colloqui pace su Ucraina-Gaza

"La Cina si è impegnata attivamente per promuovere colloqui di pace su questioni cruciali come la crisi ucraina e il conflitto israelo-palestinese". Lo ha detto il premier del Dragone Li Qiang parlando all'Assemblea Generale dell'Onu. Li ha sottolineato che bisogna "risolvere le dispute con il dialogo mentre il confronto non fa altro che spingere la pace più lontana".

"Attualmente - ha poi aggiunto -, il mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenza e trasformazione, l'unilateralismo e la mentalità da Guerra Fredda stanno riemergendo. Le regole e l'ordine internazionale costruiti negli ultimi 80 anni sono seriamente messi a dura prova".