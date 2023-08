Cina a Giappone, 'proteggiamo sicurezza degli stranieri'

Pechino "protegge la sicurezza" degli stranieri nel Paese. In risposta alle lamentele del Giappone sulle molestie subite dai suoi concittadini in Cina dopo il rilascio nell'oceano dell'acqua trattata della centrale nucleare di Fukushima, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin ha detto che "la Cina protegge sempre la sicurezza, i legittimi diritti e gli interessi degli stranieri in conformità con la legge", insistendo che Pechino "ha risposto alle cosiddette preoccupazioni giapponesi". Questa mattina, il ministro degli Esteri nipponico Yoshimasa Hayashi ha definito la situazione "estremamente deplorevole e preoccupante".