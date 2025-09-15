Cina, +5,2% produzione industriale agosto, minimi 12 mesi

Frenano a sorpresa in Cina ad agosto la produzione industriale e le vendite al dettaglio, gettando nuove ombre sull'economia. La crescita annua, quanto alla produzione, si attesta a +5,2% annuo, da +5,7% di luglio e contro stime a +5,8%, segnando il passo più debole da agosto del 2024 in scia alla frenata dell'attività manifatturiera (+5,7% da +6,2% di luglio). Quanto alle vendite, l'aumento è di +3,4%, contro il +3,7% di luglio e il +3,8% atteso, al livello più basso da novembre 2024 e pari al terzo mese di fila di rallentamento. In base all'Ufficio nazionale di stastitica, il settore alimentare frena a +5,8% da +8,6% di luglio.