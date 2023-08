Cina: 33 morti confermati a Pechino per le recenti inondazioni

Sono 33 i morti accertati e 18 le persone ancora disperse per le piogge mai così pesanti registrate a Pechino nelle scorse settimane che hanno seriamente dannegiato le infrastrutture e allagato vaste aree della periferia della capitale cinese. "Vorrei esprimere le mie più sentite condoglianze a coloro che sono morti nell'adempimento del proprio dovere e alle sfortunate vittime", ha detto in una conferenza stampa Xia Linmao, vice sindaco di Pechino, nel resoconto dell'emittente statale Cctv. Decine di persone sono finora morte nelle inondazioni nel nord della Cina, con Pechino che venerdì scorso ha stimato in 147 morti o dispersi il bilancio dei recenti disasti naturali, mentre il nordest si prepara a un'altra ondata di maltempo. I nuovi dati sulla capitale, principalmente a causa di inondazioni e crolli di edifici, sono quasi tre volte la cifra fornita martedì dalle autorità locali. Intanto nella provincia del Sichuan si ha registrano altri 7 morti a causa di disastri naturali. In base ai media locali, un gruppo di turisti è stato colto di sorpresa dalla piena improvvisa di un fiume a Yulinba, distretto di Yucheng: una dozzina di persone è stata spazzata via, provocando un bilancio provvisorio di 7 persone morte e 4 tratte in salvo. Polizia, vigili del fuoco e altri dipartimenti d'emergenza locali sono ancora impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso.