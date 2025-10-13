Cina, -27% export verso gli Usa a settembre, +8,2% con Ue

L'export cinese verso gli Usa segna a settembre un crollo annuo del 27% (ma +8,6% su agosto), in calo per il sesto mese di fila con le tensioni commerciali tra Pechino e Washington. L'import, secondo i dati delle Dogane mandarine, cede il 16,1%. Le minori spedizioni verso gli Usa sono più che compensate: +12,9% verso l'India e +14,7% verso i Paesi dell'Asean (+22,5% Thailandia e +22,3% Vietnam), a segnalare la catena di approvvigionamento diversificata e l'aumento dell'import per la domanda interna che pone sfide alle industrie nazionali. Poi, +8,2% verso l'Ue e -11,3% verso la Russia che ha deciso restrizioni su alcuni beni cinesi.