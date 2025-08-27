Cina, -1,7% i profitti industriali nei primi 7 mesi del 2025

I profitti delle grandi imprese industriali cinesi hanno segnato un calo dell'1,7% su base annua nei primi sette mesi del 2025, a 4.020 miliardi di yuan (560 miliardi di dollari circa), limando la flessione dell'1,8% segnata nel periodo gennaio-giugno. Il dato, diffuso dall'Ufficio nazionale di statistica, sconta in la debolezza della fiducia delle imprese e dei consumatori che continua a pesare sia sulla domanda sia sull'economia. Quanto agli assetti proprietari, gli utili delle aziende statali si sono contratti del 7,5% (-7,6% a gennaio-giugno), mentre quelli delle imprese private hanno migliorato i rialzi a +1,8% (da +1,7%). Solo nel mese di luglio, infine, i profitti hanno registrato un calo dell'1,5%, contro il -4,3% di giugno, segnando tuttavia il terzo mese consecutivo al ribasso.