Cile: stato di emergenza e coprifuoco per blackout che colpisce l'80% del Paese

Il governo del Cile ha dichiarato lo stato di emergenza e il coprifuoco in tutte le regioni colpite dal blackout, che interessa circa l'80% del Paese: lo ha reso noto la ministra dell'Interno, Carolina Tohá, precisando che le misure saranno in vigore dalle 22:00 di questa sera alle 6:00 di domani mattina.

"La prima preoccupazione che abbiamo è dare sicurezza alle persone", ha detto Tohá, aggiungendo che "non è possibile che per un errore di questo tipo la nostra quotidianità venga compromessa in questo modo". La ministra ha anche spiegato che se l'erogazione di corrente elettrica verrà ripristinata nelle prossime ore, le misure annunciate potrebbero essere riviste.

Da parte sua, il vice ministro dell'Interno, Luis Cordero, ha assicurato che le forze dell'ordine dispiegate sono sufficienti per tenere la situazione sotto controllo.