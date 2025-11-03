Lunedì 3 Novembre 2025

Società violenta

Gabriele Canè
Società violenta
Ciclista ucciso da auto pirata, è lo zio di Laura Pausini
3 nov 2025
Ciclista ucciso da auto pirata, è lo zio di Laura Pausini

ieri è stato travolto in bicicletta a Bologna

È Ettore Pausini, zio dalla cantante Laura, l'uomo di 78 anni che è stato investito e ucciso ieri da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Bologna. Ne danno notizia le edizioni bolognesi di Repubblica e del Resto del Carlino. L'uomo, originario di Solarolo (Ravenna) come la famiglia della cantnate viveva a Bologna. È ancora caccia all'automobilista che lo ha investito ed è scappato senza prestare soccorso mentre si trovava sulla sua bicicletta in via degli Stradelli Guelfi, alla periferia est della città.

