Cicalone con i Radicali a Regina Coeli,'un'esperienza forte'

Il segretario di Radicali Italiani, Matteo Hallissey, insieme al tesoriere Filippo Blengino e a Simone Cicalone, ha visitato questa mattina il carcere romano di Regina Coeli. Lo si legge in una nota. "C'è un sovraffollamento insostenibile - ha dichiarato Matteo Hallissey - 1100 detenuti per una capienza di 650. I diritti dei detenuti sono completamente violati. Per questo denunceremo Nordio anche per le condizioni di questo carcere. Un carcere senza aree verdi, senza spazi ricreativi, con celle per 5 persone, alcune senza doccia. La situazione è insostenibile; la politica deve intervenire, servono misure alternative". "È stata un'esperienza forte - afferma Simone Cicalone - per me era la prima volta. I detenuti chiedono misure alternative e più umanità. Non è umano condividere la doccia con 30 persone".