Christopher Nolan porta l'Odissea sugli schermi Imax: uscita prevista nel 2026

"Il prossimo film di Christopher Nolan sarà un'epopea d'azione mitologica ed epica tratta dall'Odissea di Omero e girata in tutto il mondo con la nuovissima tecnologia Imax". Lo ha annunciato sui profili ufficiali social Universal Pictures, la casa di produzione con cui sta lavorando il regista premio Oscar 2024 (per il miglior film con Oppenheimer), che aggiunge anche che il film che porta per la prima volta la saga di Omero "sugli schermi Imax uscirà nelle sale di tutto il mondo il 17 luglio 2026".

Variety aggiunge anche che la produzione, guidata dallo stesso Nolan con la moglie Emma Thomas, dovrebbe iniziare già nella prima metà del 2025. Stellare anche il cast con al momento le conferme di Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson e Charlize Theron. Holland la settimana scorsa aveva dichiarato a The Dish di aver firmato ma "per essere perfettamente onesto, non so davvero di cosa si tratti" e ad ottobre a Good Morning America che gli aveva "ricordato la chiamata per Spider-Man di 10 anni fa. È una cosa incredibile per me".

L'Odissea è già stata protagonista di vari film e serie tv a partire dal film muto del 1911 diretto da Giuseppe De Liguoro, Francesco Bertolini e Adolfo Padovan e realizzato in occasione dell'Esposizione internazionale di Torino e del cinquantenario dell'Unità d'Italia. Nel 1954 arrivò Ulisse con Kirk Douglas diretto da Mario Camerini. In Ulisse contro Ercole del 1962 di Mario Caiano con Georges Marchal c'era anche Raffaella Carrà come Adraste. Nel 1989 c'era stato Nostos - Il ritorno scritto e diretto da Franco Piavoli. Del 2000 è Fratello, dove sei? (O Brother, Where Art Thou?) diretto dai fratelli Coen e liberamente tratto dall'Odissea con George Clooney e John Turturro. A gennaio arriverà sbarca nelle sale Itaca - Il ritorno di Uberto Pasolini, che racconta del ritorno di Odissea (Ralph Fiennes) dalla moglie Penelope (Juliette Binoche).

Su RaiPlay è visibile lo sceneggiato Odissea del 1968 basato sul poema omerico, per la regia di Franco Rossi, Piero Schivazappa e Mario Bava. Si tratta della prima produzione a colori della Rai e, al contempo, di uno degli sceneggiati di maggior successo. Nel cast Bekim Fehmiu, Irene Papas, Renaud Verley, Roy Purcell.