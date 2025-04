Christine Lagarde: BCE pronta a garantire stabilità finanziaria

Rispetto alle attuali incertezze commerciali "la Banca Centrale Europea sta monitorando la situazione ed è sempre pronta a utilizzare gli strumenti a sua disposizione e in passato ha messo a punto gli strumenti adeguati e necessari per garantire la stabilità dei prezzi e, naturalmente, la stabilità finanziaria, perché l'una non può prescindere dall'altra". Lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo.