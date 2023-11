Christie's offre diamante blu da 50 milioni dollari

Il più grande diamante di colore blu vivido, internamente perfetto, mai messo all'asta potrebbe essere venduto fino a 50 milioni di dollari all'asta di gioielli rari di Christie's che si terrà a Ginevra martedì prossimo: lo ha reso noto la casa d'aste, come riporta la Cnn. Conosciuto come 'Bleu Royal', questo diamante - incastonato in un anello - è tra i più rari mai rinvenuti. Ciò che lo rende così speciale è la sua dimensione: con i suoi 17,6 carati, è il più grande del suo genere, come ha affermato Rahul Kadakia, responsabile internazionale della divisione gioielleria di Christie's. Il colore è naturalmente molto ricco ed è internamente impeccabile, come meglio non si potrebbe, ha aggiunto. Nel 2016 la Christie's ha venduto un raro diamante blu da 14,6 carati, noto come 'Oppenheimer Blue', per oltre 57 milioni di dollari. Kadakia si è riferito al 'Bleu Royal' sperando che possa battere l'Oppenheimer.