Christian Lindner: Sconfitta dell'Fdp e addio alla politica attiva

"Le elezioni hanno portato una sconfitta per l'Fdp ma, spero, anche un nuovo inizio per la Germania. Io ho lottato per questo. Adesso lascio la politica attiva". Lo ha affermato il leader Christian Lindner su X, commentando i dati che danno definitivamente certa l'uscita dei liberali dal parlamento tedesco. "E con un solo sentimento: gratitudine per quasi 25 anni intensi. Anni ricchi di sfide e di risultati", ha aggiunto. Lindner, ex ministro delle finanze del governo di Olaf Scholz, era stato licenziato dal cancelliere dopo le forti tensioni dovute alle divergenze sulla politica finanziaria.