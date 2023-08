Chiusura più breve per le fabbriche,cambia l'esodo di agosto

Il grande esodo di agosto cambia, con i lunghi stop delle fabbriche di una volta che si sono ridotti. Oggi - la tendenza è iniziata già da qualche anno - non è più così, organizzazione e tempi di lavoro sono cambiati. Mirafiori, fabbrica simbolo del pianeta Stellantis, per esempio chiude le due settimane a cavallo di Ferragosto. Anche all'Iveco di Foggia, dove si producono gli autobus elettrici, lo stop è dal 4 al 20 agosto. Ci sono stabilimenti come quelli dell'azienda di elettromeccanica Abb di Dalmine (Bergamo) e di Frosinone che chiuderanno soltanto dal 14 al 18 agosto, anche se i lavoratori potranno aggiungere giorni di ferie. Sempre in provincia di Bergamo si ferma dal 7 al 18 agosto il quartiere generale della Brembo a Curno, mentre la fonderia chiuderà 4 settimane per permettere la manutenzione. Lo stabilimento alessandrino della Michelin chiude solo il 14 agosto mentre i lavoratori andranno in ferie a turno, alla Guala Dispensing la produzione si ferma dal 12 al 16 agosto, alla Marcegaglia dal 14 al 27 agosto.