Chiusa la camera ardente di Armani, in 16mila per l'addio

Sono state circa 16mila in tutto le persone che, ieri e oggi a Milano, si sono recate alla camera ardente per l'addio a Giorgio Armani. Altre 10mila persone, dopo le 6mila di ieri, hanno sfilato all'Armani/Teatro davanti alla bara dello stilista, di cui domani si celebreranno i funerali in forma privata in provincia di Piacenza, dove il re della moda era nato.

Per due giorni una fila continua di persone ha reso omaggio ad Armani: personaggi della moda, dello sport, dello spettacolo e della cultura, rappresentanti delle istituzioni, ma anche tanti cittadini comuni.