Chiude il sito sessista, 'rimuoviamo tutti i contenuti'

Il sito sessista Phica.eu chiude i battenti dopo le polemiche. Con un comunicato diffuso dai gestori del forum, gli utenti vengono avvisati della rimozione di tutti i contenuti. "Se sono stati violati i tuoi diritti - si legge - scrivici così procederemo a rimuoverlo". "Phica - continua la nota - è nata come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, come accade in ogni social network, ci sono sempre persone che usa in modo scorretto le piattaforme, danneggiandone lo spirito e il senso originario".