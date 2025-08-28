Domenica 24 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Ultima oraChiude il sito sessista, 'rimuoviamo tutti i contenuti'
28 ago 2025
Chiude il sito sessista, 'rimuoviamo tutti i contenuti'

'Portale di condivisione usato in maniera scorretta'

Il sito sessista Phica.eu chiude i battenti dopo le polemiche. Con un comunicato diffuso dai gestori del forum, gli utenti vengono avvisati della rimozione di tutti i contenuti. "Se sono stati violati i tuoi diritti - si legge - scrivici così procederemo a rimuoverlo". "Phica - continua la nota - è nata come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, come accade in ogni social network, ci sono sempre persone che usa in modo scorretto le piattaforme, danneggiandone lo spirito e il senso originario".

