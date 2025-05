Chiara Colosimo risponde alle accuse di depistaggio istituzionale sulle stragi mafiose

"Non intendo replicare ad accuse false dall'inizio alla fine per dare ulteriore visibilità a chi nei suoi anni da magistrato ha indagato su questi argomenti formulando tesi accusatorie risultate poi infondate e ora vorrebbe dettare legge al di fuori dei regolamenti parlamentari". Così il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, in merito alle accuse di alcuni componenti di M5s, tra cui il leader Conte, che ha parlato di depistaggio istituzionale da parte della Commissione antimafia sulle stragi mafiose.