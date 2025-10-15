Chat con post razzisti e antisemiti,bufera su repubblicani

Bufera sul partito repubblicano dopo che Politico ha rivelato una chat di gruppo su un canale Telegram privato di giovani leader del Grand Old Party con migliaia di commenti razzisti, antisemiti, omofobi e violenti. Messaggi in cui si riferivano ai neri come scimmie e "uomini anguria", meditavano sulla possibilità di mettere i loro avversari politici nelle camere a gas, parlavano di stupri e spinte al suicidio dei loro nemici e lodavano i repubblicani che sostenevano la schiavitù. Uno di loro, Peter Giunta, presidente dei Giovani Repubblicani di New York, avrebbe anche scherzato dicendo "Amo Hitler". Molti si sono dimessi.