Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
21 ott 2025
Champions:Tudor,'crisi Juve? Parliamo di pazzia calendario'

Tecnico, 'Frustrazione per tanti pareggi, ma serve onestà'

"Non so se ci sia un algoritmo o altro, ma questo calendario è una pazzia: non mi baso solo sul risultato, ma anche su altre cose e sulle prestazioni che abbiamo fatto": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, analizza il momento che stanno attraversando i bianconeri. "In tanti parlano della nostra crisi, ma nessuno parla del calendario e delle tante gare difficili che abbiamo affrontato - spiega alla vigilia della trasferta sul campo del Real Madrid - e abbiamo avuto diverse big una dietro l'altra, penso a Inter, Borussia Dortmund e Atalanta, poi ancora Milan, Villarreal e ora questa trasferta: serve onestà intellettuale per analizzare la situazione, ma con tre o quattro pareggi di fila nasce la frustrazione dei tifosi. E non dimentichiamoci dei due episodi di Verona".

© Riproduzione riservata