Champions: Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3

L'Atalanta ha battuto 3-0 lo Shakhtar Donetsk in una partita del secondo turno di Champions League, giocata alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, in Germania. La squadra di Gasperini ha dominato il primo tempo: ha fatto 14 tiri in porta contro nessuno dei rivali, andando a segno con Djimsiti al 21' e Lookman 44'. A inizio ripresa è arrivata la terza rete, firmata da Bellanova, al suo primo centro in nerazzurro. Da quel momento l'Atalanta ha controllato, portano a casa tre pounti importanti dopo il pareggio con l'Arsenal all'esordio nel torneo.