Champions: Pioli 'Milan sforzo eccezionale, grande serata'

"Abbiamo giocato con il giusto spirito. Abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per rimontare una grande squadra. Complimenti ai ragazzi. Era una partita importante per il girone, non è deciso niente, ora ce la giocheremo in casa con il Dortmund. Abbiamo regalato una grande serata ai tifosi dopo la delusione di sabato": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan sul Psg, un successo che riapre la qualificazione agli ottavi dei rossoneri e che rilancia il momento del Milan dopo due settimane difficili con tre sconfitte e un pareggio. Molti i giocatori protagonisti di una partita di alto livello, uno tra tutti Rafael Leao: "Questo deve essere il suo standard. Può essere un campione - spiega Pioli - ma dipende solo da lui. Ha fatto una partita eccezionale come tutti, non solo a livello di qualità, ma anche di voglia".