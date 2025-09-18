Giovedì 18 Settembre 2025
Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Ultima ora
Champions: Manchester City-Napoli 2-0
18 set 2025
Champions: Manchester City-Napoli 2-0

Azzurri un tempo e mezzo in 10, gol Haaland e Doku nella ripresa

Il Manchester City batte il Napoli 2-0 (0-0) in una partita della prima giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri di Antonio Conte giocano tre quarti di partita in dieci, per l'espulsione di Di Lorenzo, che falcia Haaland lanciato a rete. Il tecnico toglie De Bruyne e inserisce Olivera per rafforzare la fase difensiva e nel finale del tempo Milinkovic Savic e Politano consentono al Napoli di tenere lo 0-0. Nella ripresa, il City continua a spingere e passa all'11, con una combinazione Foden-Haaland. Poco dopo raddoppia, grazie ad un'azione personale di Doku, e la partita si chiude in pratica lì.

