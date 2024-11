Champions: il Milan vince a Madrid, pari della Juve a Lille

Impresa del Milan, capace di battere 3-1 il Real Madrid al Bernabeu nella quarta giornata della Champions League, che vede anche il pareggio 1-1 della Juventus a Lille e la sconfitta interna del Bologna, 0-1 col Monaco. Al Bernabeu, la squadra di Fonseca chiude il primo tempo avanti 2-1 grazie alle reti di Thiaw e di Morata, venuta dopo il momentaneo pareggio di Vinicius su rigore. Nella ripresa, il Real non cambia marcia e i rossoneri trovano il 3-1 con Reijnders. La Juve spreca tanto fino all'intervallo, subendo invece la rete di David al 27'. Al 15' della ripresa, pareggiano i bianconeri con un rigore di Vlahovic. Per il Bologna è Skorupski il migliore nella prima parte di gara, opponendosi alle varie conclusioni del Monaco. Due le reti annullate, una per parte, per lo 0-0 all'intervallo. Risultato che però cambia nel finale, con la rete di Kehrer al 42' che condanna i rossoblù.