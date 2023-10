Champions: Garcia, gruppo unito come ha dimostrato a Verona

"Il gruppo è unito e lo ha dimostrato sabato scorso. Sono abbastanza contento del modo in cui ci siamo mossi a Verona, anche se abbiamo fatto solo il nostro lavoro". Rudi Garcia, alla vigilia della sfida Champions con l'Union Berlino, chiede continuità al suo Napoli dopo la bella prova in campionato. "I ragazzi - dice - sono uniti e concentrati dall'inizio della stagione anche se non abbiamo vinto tutto e abbiamo avuto qualche momento complicato. I giocatori si sono impegnati sempre, dando il meglio. Dopo l' ultima sconfitta non c'era da cadere nel catastrofismo e dopo Verona non c'è da esaltarsi". "Domani - conclude Garcia - dovremo essere protagonisti, imporre il nostro gioco, sapendo che l'Union ha anche dei pregi, come il contropiede, il gioco in profondità, la fisicità. Loro aspettano i tuoi errori e dobbiamo essere concentrati per tutta la partita".