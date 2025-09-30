Champions: Chivu, partita seria e atteggiamento giusto

"L'abbiamo trattata come una partita importante, seria. L'atteggiamento è stato giusto. È un filo sottile, quando si perde non va bene, quando si vince c'è troppo entusiasmo, bisogna mantenere equilibrio. Questi ragazzi sono propositivi, bisogna anche divertirsi, senza perdere l'atteggiamento e l'attenzione. Mi sembra che lo stanno facendo, stanno crescendo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League. "Come sta Thuram? Lui dice un crampo, si vedrà. Domani farà gli accertamenti, speriamo non sia niente di grave - ha aggiunto -. Ho fatto sette cambi rispetto a Cagliari perché c'erano solo 72 ore tra una gara e l'altra, volevo dare la possibilità anche ad altri ragazzi che sono dentro questo progetto. Qualcuno volevo farlo riposare, ma mantenendo una squadra compatta, equilibrata ma anche di qualità", ha concluso.