Champions: Chivu, Inter ha ancora fuoco per stagione ai vertici

Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
21 ott 2025
Per pensare al Napoli c'è tempo, oggi mi godo la vittoria

"La squadra doveva essere capita, aveva bisogno di fiducia e di essere shakerata. I ragazzi sono bravi, hanno ancora il fuoco di fare un'altra stagione ai vertici. Il merito è tutto loro, che accettano di lavorare sodo, essere allenabili e lasciare l'ego da parte". Così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, commentando a Sky la vittoria contro l'Union Saint Gilloise in Champions League. "Bisognava trovare la fiducia, mettersi alle spalle quello che è stato il finale della scorsa stagione, le delusioni dopo tante aspettative per un'annata fatta bene. Il calcio a volte è molto bastardo e ti regala cose negative che ti porti dietro, l'amarezza ti fa brutti scherzi - ha aggiunto -. Il Napoli? Nella vita ho imparato di godermela quando si vince, senza pensare alla prossima partita. Non è mai scontato vincere, ora penso a quanto fatto di buono oggi poi penseremo al Napoli".

© Riproduzione riservata