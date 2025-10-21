Champions: Chivu, Inter ha ancora fuoco per stagione ai vertici

"La squadra doveva essere capita, aveva bisogno di fiducia e di essere shakerata. I ragazzi sono bravi, hanno ancora il fuoco di fare un'altra stagione ai vertici. Il merito è tutto loro, che accettano di lavorare sodo, essere allenabili e lasciare l'ego da parte". Così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, commentando a Sky la vittoria contro l'Union Saint Gilloise in Champions League. "Bisognava trovare la fiducia, mettersi alle spalle quello che è stato il finale della scorsa stagione, le delusioni dopo tante aspettative per un'annata fatta bene. Il calcio a volte è molto bastardo e ti regala cose negative che ti porti dietro, l'amarezza ti fa brutti scherzi - ha aggiunto -. Il Napoli? Nella vita ho imparato di godermela quando si vince, senza pensare alla prossima partita. Non è mai scontato vincere, ora penso a quanto fatto di buono oggi poi penseremo al Napoli".