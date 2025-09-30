Champions: Atalanta-Bruges 2-1

Atalanta-Bruges 2-1 (0-1)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (8' st Musah), Djimsiti, Ahanor; Bellanova (1' st Zappacosta), Ederson (16' st Samardzic), De Roon, Bernasconi; Pasalic; Krstovic (43' st Brescianini), Lookman (16' st K. Sulemana). (31 Rossi, 57 Sportiello; 40 Obric, 70 Maldini). All.: Juric.

Bruges (4-2-3-1): Jackers; Sabbe (44' st Meijer), Ordonez (44' st Romero), Mechele, Seys; Stankovic, Sandra (44' st Campbell); Forbs (30' st Vetlesen), Vanaken, Tzolis; Tresoldi (18' st Vermant). (16 Van den Heuvel, 24 Osuji, 41 Siquet, 6 Reis, 62 Audoor, 67 Diakhon, 19 Nilsson). All.: Hayen.

Arbitro: Eskås (Norvegia).

Reti: nel pt 39' Tzolis; nel st 29' rig. Samardzic, 42' Pasalic.

Angoli: 7-1 per l'Atalanta.

Recupero: 1' e 5'.

Ammoniti: Musah per gioco falloso, De Roon per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 21.950 per un incasso di 768.116,35 euro.

Var: 1 (check rigore).