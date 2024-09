Champions: Arteta, Arsenal inconsistente nel secondo tempo

"Abbiamo cominciato molto bene con un ottimo approccio facendo circolare bene la palla tra alcune opportunità, nella seconda parte abbiamo perso un po' il controllo della partita e siamo stati inconsistenti soffrendo troppo in difesa". Mikel Arteta non si dice contento del secondo tempo del suo Arsenal in Champions League in casa dell'Atalanta: "Abbiamo concesso pure il rigore, Raya ha fatto una delle migliori parate che abbia mai visto. Nella ripresa abbiamo avuto una sola occasione con Martinelli, ma grossa", prosegue il tecnico basco. "Raya è sempre stato impressionante anche in contesti diversi, ma sta diventando eccezionale. Oggi ci ha tenuti in partita lui - prosegue Arteta -. E' stata una partita molto emotiva da giocare, c'erano momenti in cui non andava nella nostra direzione. La concentrazione è d'obbligo: in certe zone del campo dobbiamo migliorare, dobbiamo affrontare la partita in maniera migliore in uno contro uno ed essere più costanti per far andare le partite nella direzione che vogliamo". Infine, sul big match col Manchester City alle porte in Premier League: "Dobbiamo preparare la partita in maniera migliore perché ci sono cose che dobbiamo fare cose meglio di stasera - chiude l'allenatore dei londinesi -. Quando vedi il numero dei gol che Haaland segna, devi fare di tutto per fermarlo. Saliba e Gabriel si sono sincronizzati bene anche stasera".