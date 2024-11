Champions: all'Inter basta un autogol, 1-0 al Lipsia

Vittoria di misura per l'Inter che a San Siro batte il Lipsia 1-0 nella quinta giornata della Champions League. A decidere il match è stata una autorete di Lukeba. Per la formazione di Simone Inzaghi quinta partita senza subire reti. Nella ripresa i nerazzurri creano tante occasioni e sfiorano il raddoppio con Dumfries. Tre punti importanti: l'Inter vola in testa alla classifica unica di Champions League, aspettando le gare del turno di domani.