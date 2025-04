L'Inter si è qualificata per le semifinali di Champions League. Nel ritorno dei quarti di finale i nerazzurri hanno pareggiato 2-2 con il Bayern Monaco. All'andata la formazione di Inzaghi si era imposta per 2-1. I gol tutti nel secondo tempo: 7' Kane, 13' Lautaro Martinez, 16' Pavard, 31' Dier. In semifinale l'Inter troverà il Barcellona.