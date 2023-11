CGIL e UIL, Sciopero generale il 17 nov. confermato.

Cgil e Uil confermano la proclamazione dello sciopero generale e le sue modalità di svolgimento per il 17 novembre. Tuttavia, non condividono la decisione assunta dalla Commissione di garanzia, poiché si tratta di un'interpretazione che, non riconoscendo la disciplina dello sciopero generale, mette in discussione l'effettivo esercizio del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione a tutte le lavoratrici ed i lavoratori.