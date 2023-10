Cessate il fuoco a Gaza, Medici Senza Frontiere lo chiede

Medici Senza Frontiere chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza. "È giunto il momento di porre fine allo spargimento di sangue incontrollato e ai massicci attacchi contro Gaza" ha dichiarato, come riporta Haaretz, Avril Benoit, Direttore Esecutivo di MSF. "Oggi è impossibile per i nostri colleghi lavorare in sicurezza - ha proseguito - a causa degli attacchi diffusi che hanno colpito ospedali, ambulanze, personale medico e pazienti. Il personale di MSF rimasto nel nord di Gaza ci riferisce di essere esausto, sia mentalmente che fisicamente: descrivono un'emergenza medica che peggiora di giorno in giorno, con bombardamenti continui e scorte sempre più ridotte per curare le vittime. Stanno assistendo a eventi di massa che metterebbero alla prova anche gli ospedali più ben attrezzati".