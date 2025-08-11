Ceo Intel alla Casa Bianca dopo che Trump ne ha chiesto la testa

L'amministratore delegato di Intel Lip-Bu Tan sarà alla Casa Bianca nelle prossime ore. Lo riporta il Wall Street Journal. La visita del ceo del colosso informatico segue le accuse di Donald Trump, che ha chiesto le sue dimissioni immediate per conflitto di interessi in riferimento ai suoi legami con la Cina. Con il presidente, Tan dovrebbe parlare del suo passato e dei suoi legami con la Cina, e non è escluso che proponga modalità di collaborazione fra il governo e Intel.