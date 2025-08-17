Centrale elettrica in Yemen colpita da attacco israeliano

Israele ha colpito una centrale elettrica yemenita vicino alla capitale Sana'a controllata dagli Houthi, secondo quanto affermato da un funzionario della Difesa israeliana a Times of Israel e successivamente confermato dall'Idf.

I media locali hanno riferito di forti esplosioni nella zona che hanno messo fuori servizio i generatori. Gli Houthi hanno parlato in un primo momento di una generica "aggressione". Le forze di difesa israeliane hanno poi confermato di avere colpito "un sito infrastrutturale terroristico nella zona di Sana'a da una distanza di 2.000 chilometri da Israele, nello Yemen, prendendo di mira un sito infrastrutturale energetico".

"I raid - aggiunge l'Idf in una nota - sono stati condotti in risposta ai ripetuti attacchi del regime terroristico Houthi contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini, tra cui il lancio di missili terra-terra e droni verso il territorio israeliano".

L'emittente televisiva yemenita Al Masirah, affiliata agli Houthi ha informato che squadre di soccorso stavano lavorando per spegnere un incendio causato dall'attacco.