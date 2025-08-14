Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell'unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell'unità
14 ago 2025
Cento ong contro Israele, 'basta usare la fame come arma'

'Tagliati fuori dagli aiuti da marzo, mentre la carestia dilaga'

Basta a usare "gli aiuti umanitari come un'arma" mentre nella Striscia di Gaza "la carestia si approfondisce". Lo scrivono oltre cento ong internazionali (da Oxfam, a Medici Senza Frontiere, all'American Near East Refugee Aid) in un appello-denuncia a Israele diffuso a Gerusalemme e ripreso con evidenza dalla Bbc. Le ong deplorano che le autorità israeliane non abbiano autorizzato dal 2 marzo nessun loro carico di aiuti vitali, nonostante oltre "60 richieste"; mentre la distribuzione veniva affidata in monopolio (in misura insufficiente e con minacce alla vita dei palestinesi) alla controversa Gaza Humanitarial Foundation (Ghf).

