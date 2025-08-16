Centinaia di voli a terra per uno sciopero dell'Air Canada

Air Canada ha sospeso tutti i suoi voli a causa di uno sciopero del personale di bordo, una mossa che, secondo la compagnia aerea, interromperà i piani di viaggio di circa 130.000 passeggeri al giorno e lascerà centinaia di aerei a terra. Lo riportano i media internazionali, tra cui la Bbc.

Il sindacato che rappresenta oltre 10.000 assistenti di volo di Air Canada ha confermato l'azione sindacale di 72 ore nelle prime ore di questa mattina. La compagnia aerea ha dichiarato di aver sospeso tutti i voli, compresi quelli della sua divisione low cost Air Canada Rouge, e ha consigliato ai clienti interessati di non recarsi in aeroporto a meno che non volino con una compagnia aerea diversa.

Gli assistenti di volo di Air Canada chiedono stipendi più alti e di essere pagati per il lavoro svolto quando gli aerei sono a terra.

Lo sciopero è iniziato alle 00:58 ora locale (6.58 in Italia), sebbene Air Canada abbia iniziato a ridurre le sue operazioni prima di allora. La compagnia aerea afferma che saranno interessati circa 500 voli al giorno.