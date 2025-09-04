Centinaia di pro Pal bloccano treni in stazione a Pisa

Centinaia di manifestanti pro Pal stanno bloccando la circolazione dei treni alla stazione di Pisa. Le persone si sono staccate da un corteo di circa 1500 manifestanti scesi in piazza per sostenere l'iniziativa della Global Sumud Flottilla. Il corteo ha attraversato pacificamente il centro fino a raggiungere la stazione. Raggiunta la piazza, centinaia di manifestanti sono entrati dentro la stazione occupando il primo binario. La circolazione dei treni è al momento interrotta. All'esterno prosegue invece il presidio degli altri. A parte l'occupazione dei binari, la situazione appare tranquilla. Disagi per i pendolari in rientro.