Centinaia alle esequie della bimba di 9 anni accoltellata in Gb

Centinaia di persone in lutto si sono riunite oggi a Southport, nel nord-ovest dell'Inghilterra, per il funerale di una bambina di nove anni uccisa nell'attacco con coltello del mese scorso, che ha scatenato più di una settimana di disordini a livello nazionale. Familiari, amici, leader della comunità e soccorritori si sono uniti ai genitori di Alice da Silva Aguiar per una cerimonia emozionante in una chiesa cattolica nella cittadina balneare, quasi due settimane dopo l'accoltellamento di massa che ha sconvolto il paese. Ai partecipanti è stato chiesto di vestirsi di bianco, una tradizione per alcuni in Portogallo, da dove provengono i genitori di Alice. La gente del posto lungo la strada principale ha applaudito al passaggio del corteo funebre con una piccola bara bianca, appoggiata su una carrozza trainata da due cavalli bianchi con piume colorate. Diverse centinaia di persone si sono accalcate all'interno del luogo per la funzione - con brevi discorsi, letture, preghiere e inni - che è stata trasmessa tramite altoparlanti a coloro che si erano radunati all'esterno. Jinnie Payne, la preside della scuola elementare frequentata dal bambino di nove anni, è stata tra coloro che hanno parlato in modo commovente. Nell'accoltellamento del 29 luglio scorso durante una lezione di ballo a tema Taylor Swift persero la vita altre due ragazze - Bebe King, sei anni, ed Elsie Dot Stancombe, sette - e rimasero ferite altre dieci persone, tra cui otto bambini. Da allora i feriti sono stati tutti dimessi dall'ospedale. Axel Rudakubana, nato in Gran Bretagna, è stato accusato di omicidio e tentato omicidio in seguito all'attacco. I suoi genitori provengono dal Ruanda, Paese in prevalenza cristiano. Il motivo dell'attacco non è stato reso noto, ma la polizia ha affermato che non è stato trattato come legato al terrorismo.