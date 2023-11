Centinaia a Rafah in coda per il valico

Fonti del Valico di Rafah e della Mezzaluna Rossa hanno riferito che, per la prima volta dall'inizio della guerra, centinaia di persone stanno affluendo al Valico di Rafah sia dal lato egiziano che da quello palestinese, senza un elenco preventivo. Tra queste vi sono stranieri ed egiziani rimasti bloccati nella Striscia che vogliono passare in Egitto, e palestinesi bloccati nel Sinai e in altre città egiziane che stanno lasciando l'Egitto per tornare a Gaza. Intanto, continuano ad attraversare il valico i camion con gli aiuti, in coordinamento con l'Unrwa e la Mezzaluna Rossa egiziana e palestinese.