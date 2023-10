Centeno, 'i rialzi dei tassi Bce potrebbero essere finiti'

"Ci possiamo aspettare che il ciclo di rialzi dei tassi, per ora e con le attuali condizioni economiche, sia terminato": lo ha detto parlando a Lisbona il presidente della Banca centrale portoghese, Mario Centeno, secondo quanto riporta la Bloomberg. "Questi tassi sono compatibili con l'obiettivo di riportare l'inflazione all'obiettivo", ha detto Centeno, convinto che serva "cautela con le decisioni future". I rialzi, ha spiegato, sono qualcosa che la Bce ha deciso di valutare di volta in volta, "ma il messaggio della riunione di settembre è piuttosto chiaro sulle aspettative per le prossime riunioni". Centeno ha quindi aggiunto che "ancora non abbiamo l'effetto completo della trasmissione della politica monetaria sulle condizioni del credito".