Censura al Pentagono: l'Enola Gay e altre 26 mila immagini nella lista nera

Una foto dell'Enola Gay, il bombardiere che sganciò la prima bomba atomica su Hiroshima, è finita nella lista nera del Pentagono di immagini da censurare perchè alludono a politiche Dei (diversità, equità e inclusione) aborrite dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Il B29 era stato battezzato in questo modo in omaggio a Enola Gay Tibbets, la madre del pilota dell'aereo, il colonnello Paul Tibbets, ma ai censori che lavorano sulle cancellazioni è apparsa sospetta per via della parola "gay". Secondo l'Associated Press, che ha portato alla luce la vicenda, per lo stesso motivo è stato bersaglio della censura anche il ritratto del sergente dei Marines A.C. Gay e di un altro militare con lo stesso cognome. In tutto 26 mila immagini sono entrate nella lista nera, ma potrebbero arrivare a centomila se si includono quelle postate sui social. Gran parte delle foto erano state pubblicate in omaggio ai contributi alle forze armate di donne e minoranze.