Celtic Park, tante bandiere Palestina sugli spalti

Non solo la bandiera 'umana' composta da tifosi vestiti con diversi colori per comporre sugli spalti del Celtic Park il vessillo della Palestina: la BBC ha mostrato che nella 'Green Brigade' è comparsa anche una bandiera palestinese di stoffa e "di notevoli dimensioni", come precisa l'emittente. Il delegato UEFA ha preso nota dell'accaduto. In seguito, un gran numero di tifosi del Celtic ha esposto le bandiere della Palestina distribuite all'esterno dello stadio.