Celentano a Domenica in, 'ho pronto un nuovo programma'

Adriano Celentano ha pronto un nuovo programma tv: l'annuncio è arrivato a sorpresa durante Domenica in. Il cantante è intervenuto in collegamento per salutare Vincenzo Mollica, ospite di Mara Venier, che si prepara a portare la sua storia a teatro con L'arte di non vedere, lo spettacolo che debutterà l'11 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Dopo l'omaggio a Mollica, l'annuncio di Celentano sul nuovo progetto: "Tutto è pronto ormai, mancano solo pochi giorni. Anche se ancora non è chiaro su quale rete andrà in onda, devo decidere. Se non sarà la Rai, sarà La7", ha detto l'artista che manca dagli schermi tv dal 2019, dalla controversa esperienza della serie animata Adrian su Canale 5. "Comunque quello che conta è che le puntate sono davvero forti. Poi anche se nessuno le vede, l'importante è che ci siano. Un giorno la gente le vedrà senza il bisogno di un televisore", si è limitato ad aggiungere Celentano senza fornire altri particolari.